Плевен се включва в инициатива за безплатни прожекции на филми, адаптирани за хора с увреден слух

Документални филми, адаптирани за хора с увреден слух и разказващи истории от цял свят, ще бъдат представени в Плевен на 17 ноември (понеделник) от 17:30 часа в зала „Катя Попова“.

Входът е свободен!

Безплатната прожекция се осъществява благодарение на екипа на телевизионното предаване „Без багаж“ и участието на Община Плевен в национална инициатива, насочена в подкрепа на хората с увреден слух.

„Без багаж“ е едно от разпознаваемите български документални предавания за пътешествия по света, като Плевен е част от впечатляващата поредица епизоди, посветени на България. От години предаването отвежда зрителите до различни кътчета на планетата и предлага възможност за виртуални пътешествия. Сега екипът прави още една крачка към достъпност и споделяне – адаптира съдържанието на своите филми за хора с увреден слух, защото вярва, че пътуването и знанието трябва да бъдат достъпни за всички. В рамките на проекта са адаптирани със субтитри 50 филма, посветени на европейското културно наследство. Така зрителите с увреден слух, както и всички любители на пътешествията, могат да се насладят на съдържание, което едновременно забавлява и обогатява.

По време на прожекцията публиката ще има възможност да се срещне лично и с авторите и водещи на предаването – Биляна Траянова и Валери Белчински, които ще разкажат повече за това как се създава едно предаване за пътешествия и какви истории се крият зад всеки кадър.

