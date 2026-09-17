Плевен събира институции и експерти в мащабна инициатива за пътна безопасност

Демонстрации, симулатори и практически изпитания очакват посетителите на площад „Възраждане“ на 19 септември

Плевен ще бъде домакин на мащабното информационно-образователно събитие „Пътна безопасност – знание, отговорност, живот“ на 19 септември. Началото е от 10:00 часа на площад „Възраждане“, а участието е безплатно.

Инициативата е създадена от Областна администрация – Плевен и обединява институции, организации и специалисти около каузата за по-безопасно поведение на пътя. Община Плевен е сред основните партньори с посланието „Безопасността започва от мен“.

Осем тематични зони и „Паспорт на мобилността“

Посетителите ще могат да участват в демонстрации, симулатори, практически изпитания и образователни занимания, разпределени в осем тематични зони. Ще има и активности, посветени на безопасното управление на електрически тротинетки.

Специален акцент е „Паспортът на мобилността“. Участниците ще получават печати при преминаването през различните зони, а събралите необходимия брой ще могат да участват във финална томбола с предметни награди.

В програмата със свои демонстрации и специализирани зони се включват Община Плевен, Областната администрация, „Пътна полиция“, пожарната, Центърът за спешна медицинска помощ, Българският Червен кръст, Safety Driving Academy с Димитър Илиев, МСК „Камикадзе Рейсинг Тийм“ и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Събитието е предназначено за водачи, пешеходци и велосипедисти от всички възрасти, като специално внимание ще бъде отделено на децата и младите хора и изграждането на трайни навици за безопасно участие в движението.

Община Плевен насърчава семейства, граждани и училища да се присъединят към инициативата, която поставя акцент върху личната отговорност като важна част от пътната безопасност.