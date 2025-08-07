Плевен посрещна с добре дошли 40 от най-добрите бъдещи математици на България

С добре дошли и с концерт с участието на млади плевенски таланти, Плевен посрещна участниците в първата по рода си олимпийска школа по математика.

40 от най-добрите бъдещи математици на България, под ръководство на преподавателите на официалните ни национални отбори по математика, избраха града за своята 10-дневна олимпийска подготовка. Школата се осъществява от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки /СООПН/ в партньорство с Община Плевен и с подкрепата на Jane Street и Global Talent Fund.

„Вярваме, че тук ще се чувствате добре, ще имате творчески ентусиазъм и работата ви ще върви на бързи обороти“, обърна се към момичета и момчетата, избрали математиката за свое бъдещо развитие, Елина Димитрова, заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности“ при Община Плевен. На среща в Арт център Плевен тя приветства участниците в школата и техните ръководители от името на ръководството на Общината и им пожела ползотворна подготовка по време на престоя в града.

„Олимпийската школа по математика в Плевен ще продължи до 14 август, това е всъщност нейното пилотно издание. Учениците ще преминат интензивна подготовка, участниците са подбрани заради високите си резултати от национални състезания. Тук има представители на училища от Плевен, София, Варна, Пловдив, Враца, Бургас, Хасково и Шумен. Това са предимно деца от осми и девети клас, които са сред най-добрите бъдещи математици на България“, сподели проф. Станислав Харизанов, дългогодишен ръководител на националния отбор по математика, понастоящем заместник-ръководител на отбора и член на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Той благодари на Община Плевен за топлото посрещане и добрата организация, както и за добрите условия за подготовка в х-л „Ростов“. Сподели, че изграждането на един добър математик е дълъг и труден процес. „За децата в националния отбор по математика – 12 клас, мога да кажа, че там е 2 % талант, 95 % труд и останалото е психика. Т. е. един добър математик на това ниво, освен да е добър в решаването на задачи и да знае много, което се случва с къртовски труд с 12 до 18 часа решаване на задачи на ден, трябва да има и здрава психика. Децата в отборите ни са достатъчно мотивирани, защото за тях е чест и признание да представят България на международни състезания, както и възможност да се развиват и срещат хора като себе си от цял свят. Тези деца са бъдещето на света. В момента ние изграждаме младия елит, който се надявам след години да определя световната политика. Вече имаме пример с Румъния – избраха президент, който е математик“, сподели в разговор проф. Харизанов.

България е една от основателките на международната олимпиада по математика, която започва през 1959 г. в Букурещ, и заедно с Румъния е участвала във всичките ѝ 66 издания. На световната карта на математиката в последните години страната ни отборно е на около 20 място от близо 120 държави, имало е години и когато сме били в Топ 5. Все повече държави участват и конкуренцията става все по-сериозна, коментира проф. Станислав Харизанов. Той сподели и личното си мнение за все по-масовото навлизане на изкуствения интелект в ежедневието:

„Изкуственият интелект участва в международната олимпиада по математика в последните три години, имаше и обявена награда. Тази година в Австралия и шестте отбора с изкуствен интелект успяха да стигнат до златен медал. Виждаме как той се развива много бързо и бурно и това има, както плюсове, така и минуси. Това, което децата трябва да знаят е, че изкуственият интелект може да бъде помагало, но изисква насочване и задължителна проверка, защото и много халюцинира. Той е помощно средство и безценен съветник, но не бива да има водеща роля“.

Целта на школите по науки „Български олимпийски таланти“ на СООПН е да може следващото поколение на най-добрите ученици по науки да получат подготовка на международно ниво, изготвена от ръководителите и преподавателите на официалните ни национални отбори. Лектори в Плевен са професори от Института по математика и информатика към БАН, учители и бивши олимпийци по математика. Освен учебната програма, за младежите Община Плевен е подготвила и богата съпътстваща културна програма.

