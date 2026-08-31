Плевен посреща септември с концерти, изложби и честване на Съединението

Концертът на Миро в парк „Кайлъка“, няколко художествени изложби и тържественият ритуал за 6 септември са сред акцентите в културната програма на града

Богата програма от концерти, изложби и официални събития очаква жителите и гостите на Плевен в началото на септември. Сред основните акценти са концертът на Миро в Летния театър, Международната изложба „Изкуството на Джън-Шан-Жен – Истинност, Доброта, Търпение“ и честването на Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Плевен отбелязва Съединението на 6 септември

На 6 септември Община Плевен кани гражданите и гостите на града на традиционния тържествен ритуал по повод Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Церемонията ще се състои пред паметника на Четвърти пехотен полк в Градската градина и ще започне в 11:00 часа.

Миро идва в Плевен с турнето „Миротворци“

На 4 септември от 21:00 часа Летният театър в парк „Кайлъка“ ще бъде домакин на концерт на Миро.

Плевен е част от музикалната обиколка „Миротворци“, която носи името и на предстоящия албум на изпълнителя. Програмата съчетава едни от най-големите му хитове с нова музика. Турнето преминава през шест български града, преди финалния концерт в зала 1 на НДК в София.

Няколко изложби за почитателите на изкуството

До 10 септември в Арт център Плевен в Градската градина може да бъде разгледана изложбата литография „Графично интимно“ – кураторски проект на Румен Райков. В него участват 15 автори, сред които Веселин Дамянов-ВЕС, Захари Каменов, Онник Каранфилян, Румен Нечев, Цветан Казанджиев и Явора Петрова.

На 3 септември от 18:00 часа в ХГ „Илия Бешков“ ще бъде открита Международната изложба „Изкуството на Джън-Шан-Жен – Истинност, Доброта, Търпение“. Инициативата е създадена през 2004 г. от проф. Кунлун Джан, а представените произведения са изпълнени основно с маслена живопис и акварел, като част от тях са рисувани върху коприна. Изложбата ще остане отворена до 20 септември.

До същата дата посетителите могат да видят и първата самостоятелна изложба живопис на младата плевенска художничка Цветина Йорданова – „Фрагментирани възприятия“.

До 30 септември галерията представя и съвместната изложба на Николай Стайковски и Мартин Иванов по повод тяхната 70-годишнина.

Музикални вечери в кафе „Бордо“

Културната програма включва и две музикални вечери. На 2 септември от 19:30 часа ще се изяви Татяна Трифонова, а на 4 септември, отново от 19:30 часа, Боби Големанов ще представи вечер с популярни поп и рок хитове.