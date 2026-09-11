Плевен почете 149 години от Третия щурм за освобождението на града

С панихида, военен ритуал и поднасяне на венци и цветя беше отдадена почит на хилядите воини, загинали в сраженията през 1877 година

Плевен отбеляза 149 години от Третия щурм за освобождението на града по време на Руско-турската война от 1877–1878 г. Възпоменателната церемония се състоя пред Костницата в „Скобелев парк музей“.

Събитието, организирано от Регионалния военноисторически музей – Плевен и Община Плевен, включваше панихида, военен ритуал и поднасяне на венци и цветя.

Церемонията започна с приемане на почетния караул, след което свещеници от плевенските православни храмове отслужиха панихида в памет на загиналите.

Пред Костницата почит отдадоха представители на държавната и местната власт, институции, политически партии, военни структури, организации, ученици и граждани.

„11 септември 1877 година е една от датите, които остават в съзнанието на поколенията“

За историческите събития и значението на Третия щурм припомни директорът на Регионалния военноисторически музей – Плевен Нели Станева.

„За Плевен събитията отпреди 149 години не са просто част от националната история. Те са вписани в облика на града – в паметниците, в братските могили, в музеите, в местата, където хиляди воини намират вечен покой“, посочи тя.

Станева подчерта, че именно бойното поле в Скобелевия парк е едно от местата, които съхраняват паметта за храбростта и саможертвата на загиналите.

Хиляди воини загиват в сраженията при Плевен

Плевенската епопея се превръща в един от решаващите моменти в хода на Руско-турската война.

В продължение на пет месеца край Плевен се водят тежки и кръвопролитни сражения. По данни, представени по време на церемонията, загиват повече от 31 000 воини от многонационалната Руска имперска армия и над 4500 воини от съюзническата Румънска армия.

Много от тях остават безименни, но паметта за тях се съхранява в паметниците, музеите и мемориалните места в Плевен.

Традиция, чието начало е поставено през 1881 година

Възпоменателният ритуал води началото си от 1881 г. по волята на полковник Николай Матерно. Той е организиран в памет на неговия син Сергей Матерно и на всички воини, загинали при Третия щурм за освобождението на Плевен.

С времето личният жест на признателност се превръща в традиция, която продължава да свързва поколенията с историческите събития от 1877 г.

В края на церемонията пред Костницата бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност и преклонение пред паметта на загиналите.