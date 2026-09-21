Плевен отбелязва Деня на независимостта с тържествен ритуал и концерти

Богата културна програма през седмицата предлага изложби, театрални спектакли, пешеходен маршрут и музикални събития

Плевен ще отбележи Деня на независимостта на България – 22 септември, с тържествен ритуал и празнични концерти. Началото е в 11:00 часа пред паметната плоча срещу входа на ДКТ „Иван Радоев“ на площад „Стефан Стамболов“.

В церемонията ще участват Общински хор „Гена Димитрова“ и Общинският духов оркестър. Ще бъдат поднесени венци и цветя, а присъстващите ще почетат с минута мълчание паметта на героите. След ритуала Общинският духов оркестър с диригент Пламен Марков ще изнесе концерт.

Празничната програма на 22 септември ще продължи от 19:00 часа на площад „Възраждане“ с концерт на фолклорни състави и рок група „Криминале“.

Културният календар на Плевен предлага редица събития и през следващите дни. На 26 септември от 13:00 часа Община Плевен и Туристическият информационен център организират пешеходния маршрут „Културно-историческият център на Плевен“. Участниците ще посетят сградата на Общината, Параклис-мавзолея „Св. Георги Победоносец“, Водната каскада и галерия „Дарение Светлин Русев“.

В Арт център Плевен е представена изложбата „Проект 8“ с творби на Петър Дочев, Свилен Блажев, Емил Попов, Милко Божков, Станислав Памукчиев, Веселин Начев, Захари Каменов и Зиятин Нуриев. В Къщата на художниците до 1 октомври може да бъде разгледана изложбата „Нюанси на тишина“ на Ралица Енчева, включваща близо 50 произведения.

На 24 септември от 18:00 часа ХГ „Илия Бешков“ ще представи дипломантите от Випуск 2026 на Националната художествена академия. Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ пък показва до края на месеца изложбата „Моят, твоят, нашият буквар“, проследяваща историята на българските буквари.

Театралната програма включва комедията „Не те познавам вече“ на 23 септември в НЧ „Съгласие 1869“, както и спектаклите „Пукнатини“ на 24 септември и „Олеанна“ на 25 септември в ДКТ „Иван Радоев“. На 26 септември от 11:00 часа най-малките зрители могат да гледат „Неродена мома“.

Сред останалите събития са концертът „Kalki’s Family & Friends“ на 24 септември, караоке вечер на 25 септември и магично шоу на Starboy Ayvon на 26 септември в Панорама мол Плевен.