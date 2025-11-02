С тържествен ритуал пред паметника на Иван Вазов, Плевен отбеляза Деня на народните будители – 1 ноември.

Честването започна с молебен, отслужен от свещеници от плевенски храмове.

Своята почит пред делото на будителите засвидетелстваха ученици, преподаватели, представители на образователни и културни институти, десетки хора на духа и словото. Заедно с тях пред паметника бяха представители на държавната и местна власт – кметът д-р Валентин Христов и заместниците му, председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници, областният управител инж. Мартин Мачев, признателни граждани.

Със свои изпълнения в празничната програма за 1 ноември се включиха Общинският духов оркестър с диригент Пламен Марков и детски хор „Звъника” с художествен ръководител и диригент Ваня Делийска при Центъра за работа с деца. Стихове, посветни на празника, изпълни деветокласничката Цветомира Тотова от СУ „Иван Вазов“.

В знак на признателност пред делото на достойните българи, съхранили през вековете националното ни самочувствие и съзнание, пред паметника на Патриарха на българската литература бяха поднесени венци и цветя.

Честит празник на всички, които със слово, дело и дух събуждат и пазят националното ни самосъзнание!

Facebook

Twitter



Shares