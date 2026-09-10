Плевен обсъжда поставянето на монумента „Надеждата – между духа и материята“

Общественото обсъждане ще се проведе на 30 септември, като гражданите ще могат да изразят мнения и предложения за бъдещия монумент в центъра на града

Община Плевен организира обществено обсъждане на предложение за поставяне на монументално-декоративен елемент „Надеждата – между духа и материята“ в централната градска част.

Инициативата е на Българския лекарски съюз, Регионална колегия – Плевен.

Общественото обсъждане ще се проведе на 30 септември 2026 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, намираща се на третия етаж в сградата на пл. „Възраждане“ №2.

По време на срещата ще бъдат представени предложението за монумента, предвиденото местоположение, художественото решение и основните му характеристики.

След представянето гражданите и всички заинтересовани страни ще имат възможност да изразят своите становища, мнения и предложения.

Материалите по проекта са публикувани на интернет страницата на Община Плевен и са достъпни за предварително запознаване.

Писмени мнения, становища и възражения могат да бъдат подавани всеки работен ден до датата и часа на общественото обсъждане в Центъра за административно обслужване на граждани на пл. „Възраждане“ №4, както и по електронна поща на общината.

От Община Плевен призовават жителите на града и всички заинтересовани страни да се запознаят с предложението и да участват активно в обсъждането.