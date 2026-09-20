Плевен обедини институции и граждани в инициатива за пътна безопасност

Спасителни екипи демонстрираха действия при тежка катастрофа, а деца и младежи участваха в практически занимания и образователни модули

Площад „Възраждане“ в Плевен се превърна в пространство за знания, демонстрации и практически занимания в рамките на инициативата „Пътна безопасност – знание, отговорност, живот“. Събитието се проведе на 19 септември и премина под общото послание „Безопасността започва от мен“.

Инициативата беше организирана от Областна администрация – Плевен в партньорство с Община Плевен и редица институции и организации, ангажирани с превенцията на пътнотранспортния травматизъм.

Посетителите имаха възможност да участват в демонстрации, практически изпитания, симулатори и образователни модули, разпределени в осем тематични зони. Специално внимание беше отделено на децата и младите хора и изграждането на навици за безопасно поведение още от ранна възраст.

Интерес сред най-малките предизвика „Паспортът на мобилността“, чрез който те преминаваха през различни предизвикателства, събираха печати и получаваха възможност да участват във финална томбола с награди.

Спасители показаха действия при тежко ПТП

Един от най-атрактивните моменти беше демонстрацията на екипите от Единната спасителна система. В нея участваха пожарникари, полицаи, специалисти от Центъра за спешна медицинска помощ и представители на Българския Червен кръст.

На паркинга до сградата на Община Плевен бяха демонстрирани реални аварийно-спасителни действия при тежко пътнотранспортно произшествие. Екипите показаха техники за освобождаване на хора, блокирани в деформирани автомобили.

При един от сценариите спасителите разрязаха и отстраниха покрива на автомобил, за да изведат пострадал, след което беше демонстрирано оказването на спешна медицинска помощ. В ролята на пострадали участваха доброволци.

Пожарникарите показаха и действия при възникване на пожар вследствие на катастрофа, включително използваната техника и оборудване за бързо овладяване на огъня.

В инициативата се включиха още Центърът за работа с деца, Младежкият парламент, МКБППМН – Плевен, Общинският съвет по наркотични вещества, отдел „Образование и младежки дейности“, Safety Driving Academy и МСК „Камикадзе Рейсинг Тийм“.

Организаторите поставиха акцент върху личната отговорност на всеки участник в движението и необходимостта от съвместни усилия на институциите и обществото за намаляване на пътните инциденти.