Плевен е домакин на 15-ото издание на традиционния турнир по шах за хора със зрителни увреждания

Плевен е домакин на 15-ото издание на традиционния Национален турнир по шахмат за хора със зрителни увреждания.

Състезанието се провежда в хотел „Балкан“ днес и на 22 ноември, петък и събота, с финансовата подкрепа на Община Плевен.

С поздрав от името на ръководството на местната администрация към състезателите се обърна началникът на отдел „Спорт“ Ваня Първанова, която изрази уважение към усилията на организаторите да развиват различни видове спорт за незрящи и в община Плевен. В надпреварата тази година участват най-добрите 6 отбора, членове на Съюза на слепите в България, от градовете Плевен, София, Пловдив, Варна, Шумен и Русе. Турнирът се провежда по схемата всеки срещу всеки в 5 кръга.

Съюзът на слепите в България е създаден през 1921 г. и обединява над 10 000 български граждани с трайно увреждане на зрението. Една от най-големите и добре работещи регионални организации е в Плевен.

Facebook

Twitter



Shares