Плевен чества 117 години от обявяване Независимостта на България

С поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на площад „Стефан Стамболов” при Драматично-кукления театър „Иван Радоев”, където на 22 септември 1908 година пред плевенчани е прочетен Манифестът за независимост на княз Фердинанд, Плевен чества днес 117-ата годишнина от обявяване Независимостта на България. Тържественият ритуал започна с приемане на почетния караул от военни формирования от гарнизон Плевен и изпълнения на родолюбиви песни от Общински хор „Гена Димитрова“, с участието и на Общинския духов оркестър.

На площада бяха народни представители от 15 МИР – Плевен, кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и екипът му, председателят на Общински съвет – Плевен доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници, областният управител инж. Мартин Мачев, представители на политически сили, културни институти, родолюбиви граждани, много ученици, сред тях и децата от клуб „Млади възрожденци“ при НУ „Христо Ботев“ – Плевен със своите преподаватели.

За историческите събития отпреди 117 години припомни историкът д-р Володя Попов – директор на Регионалния исторически музея:

„На днешната дата българският народ чества 117 години от обявяването на своята Независимост. Независимост, която определя нов статут на българската държава на политическата сцена на Европа и света. Тази дата, заедно с Освобождението на България от 1878 г. и Съединението от 1885 година, са трите основни дати, които определят характеристиката на българския суверенитет. Неслучайно тази характеристика е сложна, противоречива, винаги в борба за единство, за да може България в един определен момент да осъзнае, че търси най-правилната формула на своята държава.

Защо е важна тази дата?

Държавата е тази, която представлява интереса на обществото, на нацията, и като такава българската държава е минала три етапа на самостоятелност през своята хилядолетна история. С Първата българска държава – на Аспарух и Симеон, която има обществено-федеративен характер. С Втората държава на Асеневци, която е държава на българската народност, консолидирана и тържествуваща в Европа през Средновековието. И Третата българска държава – държавата на българската нация. Тази държава е това олицетворение на каузата на българското национално Възраждане и българската национална революция, която започва през 17 век, преминава през борбата за църковна независимост, през борбата за самостоятелно училище и църква, през политическите борби и накрая се ознаменува с този акт на обявяване на Независимост през 1908 година. Обявяването на Независимостта е обективен завършек, продукт на външни и вътрешни фактори, обаче кои са определящи – ние трябва да преценим…

Българската независимост е изненада. Тя е изненада за Европа, изненада е и за българския политически и духовен елит, защото е написана „на коляно“ на 21 срещу 22 септември 1908 година във влака от Русе за Велико Тръново и след литургията в „Св. Четиридесет мъченици” от Фердинанд документът е прочетен пред търновската общественост. Тя е изненада за голяма част и от състава на управляващия елит на България, но независимо от това всички единно застават зад обявяването на Независимостта. Българската независимост е край на българското Възраждане и след нейното обявяване започва един дълъг период на утвърждаване на българската държава – не по-малко труден и противоречив…“

В знак на признателност пред паметния знак, поставен пред театъра за 100-годишнината от Независимостта на България, бяха поднесени венци и цветя. Присъстващите на ритуала сведоха глави и с едноминутно мълчание почетоха делото на радетелите за Независима България. Прозвуча и националният химн.

Празничният ден продължи с концерт на Общинския духов оркестър с диригент Пламен Марков.

Посветена на 117-ата годишнина от обявяване на Независимостта на България е и празничната хоротека тази вечер от 18.00 часа на централния пл. „Възраждане“. В нея ще се включат Фолклорен танцов ансамбъл „Шопско настроение“ с ръководител Пламен Дограмаджиян, Клуб „Веселяци“ с ръководител Цветин Димитров, Фолклорен състав „Луди – млади“ с ръководител Христина Цветкова, Клуб за народни хора при НЧ „Лик – 1959“ с ръководители Даниела Цолова и Светослав Никифоров.

Празничният ден в Плевен ще завърши с концерт на пл. „Възраждане“ от 19.00 часа с участието на младите плевенски таланти Александър Колев и Боби Ковачев.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Facebook

Twitter



Shares