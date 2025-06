Платформата Go to Burgas е с обновена визия и предлага повече услуги за потребителите и бизнеса в региона

Посолството на Република Индонезия в София имаудоволствието да съобщи за пристигането на Нейно Превъзходителство Листиана Оперананта, новиятизвънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България, акредитиранa в Албанияи Северна Македония. Посланик Оперананта пристигна в София този следобед, придружена от съпруга си, г-н Алдриан Мунанто, и тримаслужители. При пристигането си на VIP терминала налетище София, Нейно Превъзходителство беше топлопосрещната от целия екип на посолството на Индонезия. Отимето на Министерството на външните работи на РепубликаБългария, г-н Венцислав Димитров от Дирекция „Държавенпротокол“ също отправи сърдечно посрещане, подчертавайки топлите и приятелски отношения междудвете страни. Добре дошли в София, госпожо посланик! WELCOMING H.E. AMBASSADOR OPERANANTA IN SOFIA, BULGARIA The Embassy of the Republic of Indonesia in