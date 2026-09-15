Пламен Панов в първия учебен ден в Пловдив: „Бъдете смели в търсенията си и не спирайте да мечтаете“

С бурни емоции, весело настроение и празнична програма в Пловдив бе даден официален старт на новата учебна 2026/2027 година. Сред официалните гости на две от тържествата бе заместник-кметът по „Култура, археология и туризъм“ Пламен Панов, който от месец май изпълнява и функциите на зам.-кмет по „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование”.

Празничният ден за зам.-кмета започна с посещение в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ), където той присъства за седма поредна година. Тържеството бе открито с химна на Република България, последван от богата музикално-артистична програма. По традиция, дванадесетокласниците, с цвете в ръка, отправиха топъл поздрав към осмокласниците, които за първи път прекрачват прага на гимназията.

По време на празника бе връчена наградата „Ученик на годината“ за отличен успех, завоювани призови места в национални и международни конкурси и издигане имиджа на училището. Директорът Николай Томов също отправи своите пожелания към присъстващите. След символичното биене на първия звънец и традиционния ритуал с менче с вода, развълнуваните осмокласници влязоха първи в учебните стаи, за да започнат подготовката си в специализирани дисциплини като сценичен костюм, театрален, кино и телевизионен декор, художествено осветление за театър, кино и телевизия, театрална кукла, актьорско майсторство за драматичен и куклен театър, компютърна анимация, пантомима, театрален грим и перуки.

В своето обръщение към възпитаниците, родителите и учителите Пламен Панов изтъкна: „Националната гимназия за сценични и екранни изкуства е място, където младите хора развиват своите таланти и се подготвят за бъдещето. Тук вие не само ще учите, но и ще творите, ще се вдъхновявате и подкрепяте. Безброй талантливи артисти, тръгнали оттук, са оставили своята следа в културния живот на Пловдив и България — това е наследство, с което трябва да се гордеете! Нека тази година бъде началото на нещо голямо за всеки един от вас.“

По-късно през деня Пламен Панов бе гост и на откриването на учебната година в ОУ „Райна Княгиня“, където се обучават 830 деца. На събитието присъстваха още кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова, началникът на отдел „Образование“ Донка Щилянова, както и представители на Училищното настоятелство и Обществения съвет.

Празникът в иновативното училище бе съпроводен от изпълнения на Мажоретния състав, вокалната група и танцовия фолклорен състав, а двама развълнувани първокласници отправиха специален поздрав. Учебното заведение посреща възпитаниците си с изцяло реновирана сграда, модернизирана за година и половина без прекъсване на учебния процес под ръководството на директора д-р Мария Гайдарова (учредител на Фондация „Световен образователен форум България“ – ESHA). Училището разполага с осъвременени класни стаи с интерактивни дъски, мултимедия и постоянна интернет връзка, два STEM кабинета и изнесени класни стаи, предлагащи високо ниво на образование и отлични условия за изява.

В обръщението си към присъстващите зам.-кметът Панов се обърна първо към учителите с благодарност за всеотдайността и куража да бъдат вдъхновители в изграждането на личности. Към всички ученици той отправи апел да помнят, че България винаги е била държава на духа:

„Подайте с доверие ръка на своите преподаватели. Бъдете смели в търсенията си, питайте, откривайте и не спирайте да мечтаете, защото всяко голямо постижение започва с една дръзка мечта.“ Накрая Панов приветства и най-малките: „Скъпи първокласници, днес за вас започва едно невероятно приключение. Не се страхувайте от неизвестното – очакват ви нови приятели, открития и много усмивки. Учете с любопитство, играйте с радост и вървете напред с вдигната глава. Добре дошли в света на знанието и на добър час през новата учебна година!“