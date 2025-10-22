Пламен Панов изнесе лекция пред представители на дипломатическия корпус

За пета, поредна година, в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов посрещна в Градската художествена галерия на ул. “Съборна”, представители на дипломатическия корпус, акредитиран в България.

Дипломатите пристигнаха в Пловдив за участие във „Въвеждащ семинар за новопристигнали членове на дипломатическия корпус“, организиран от Българския дипломатическия институт към МВнР. Целта на тези семинари е чуждестранните дипломати да имат възможност да опознаят богатата българска история, културните, икономическите и социалните специфики на страната ни.

Представителите на дипломатическия корпус от 19 държави са с ранг първи, втори трети секретари на посолствата, консули, аташета, зам.-ръководители на мисии, ръководители и зам.-ръководители на икономически и политически департаменти, секретари по културни въпроси. Те бяха придружавани от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Йордан Стоичков – началник на отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности“. По време на своята визита в Пловдив освен, че се запознават с богатото културно-историческо наследство, дипломатите посещават забележителности, музеи, културни събития.

Както и при предишните срещи, в лекцията на Пламен Панов бяха засегнати много теми, свързани с Пловдив, България, Европа, международните отношения и дипломация. От историята на най-стария жив град в Европа и един от най-старите в света, през титлата Европейска столица на култура, богатото културно-историческо наследство и неговото опазване. Засегнати бяха и теми, свързани с това защо културата трябва да бъде развивана и как тя влияе на средата на живот и на икономическия растеж. Пламен Панов даде конкретни примери с големи събития от културния календар, как те и богатото културно наследство влияят на ръста на туризма и по какъв начин инвестициите в култура носят добавена стойност. Заместник-кметът представи и ключови аспекти от политиката на община Пловдив в областта на опазването на културно-историческото наследство и по отношение на инвестициите в нова или съществуваща културна инфраструктура. Той с удоволствие отговори и на въпросите, които чуждестранните дипломати зададоха по време на свободния разговор, една от най-ценните части в срещата. На финала участниците в обучението си направиха обща снимка за спомен от срещата.

Освен в Градската художествена галерия на ул. “Съборна”, в програмата на дипломатите е предвидено посещение на Регионалния етнографски музей с лекция на Румяна Генова, галерия „Капана“ към ГХГ с лекция на Теодор Караколев и на Епископската базилика на Филипопол, където на самия финал, участниците ще получат от г-жа Таня Михайлова своите сертификати на кратка церемония, преди да отпътуват обратно за столицата.

