„Писателското кафене“ гостува в София на 5 октомври

Една легенда на София възкръсва в „Писателското кафене“ , което може да се види в „Сити Марк Център за Изкуство“ на 5 октомври от 19:30 ч.

Спектакълът на Драматичен театър „Борис Луканов“ – Ловеч възражда атмосферата на емблематичната софийска сладкарница „Цар Освободител“ от периода между двете световни войни.

На сцената оживяват творци като Иван Милев, Христо Ясенов, Гео Милев, Елисавета Багряна, Дора Габе, Адриана Будевска, Кръстьо Сарафов, Йордан Йовков, Никола Вапцаров. Основна тема на спектакъла е мисията на Твореца и ролята на изкуството във време на социална, политическа, икономическа и личностна криза. Постановката насърчава преосмислянето на националното културно наследство като жив източник на гордост и вдъхновение, а не като статичен исторически артефакт.

„Как съхраняваме личния творческия глас в условията на цензура, недоимък и заличена памет? Какво е значението на отговорността и заявената позиция на съвременния човек на изкуството? Кои са възможните убежища за високия дух, щом пошлостта и невежеството са новите управители на свободната мисъл?“ Това казва режисьорът Елица Йовчева.

В текста са включени цитати и стихотворения на емблематични български писатели и поети, както и авторски текстове на актьорите.

Билети на касата на Сити Марк Център за Изкуство и онлайн на https://www.ticketscmart.info/event/2128

🎫Грабо:

https://grabo.bg/sofia/spektakal-0z4qrm

Елица Йовчева – автор и режисьор

Александра Йотковска – сценограф

Светослав Димитров – композитор

Виктор Топалов – сътрудник

Плакат: Неделин Найденов.

Участват Богомила Николова, Боряна Бабанова, Георги Грозев, Деян Жеков, Диана Спасова, Петко Венелинов, Силвия Чобанова, Цветан Пейчев, Явор Костов – Яша, Янислава Линкова.

Събитието е организирано с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Драматичен театър „Борис Луканов“ – Ловеч,