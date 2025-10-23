Писателката Ирина Папанчева води уъркшопи за социално включване в ОУ „Братя Миладинови“

Два уъркшопа на тема „Дискриминация и социално включване“ проведе бургаската писателка и правозастъпничка Ирина Папанчева в основно училище „Братя Миладинови“ на 22 октомври – Международния ден за информираност относно заекването.

Уъркшопите бяха организирани в рамките на проект по национална програма „Без агресия за сигурна образователна среда“ – Модул 3 „Развитие на социално-емоционални умения на учениците в начален етап“ и включва ученици от 7 паралелки от 2 и 3 клас и 8 педагогически специалиста.

Ирина Папанчева разговаря с учениците от 3. Д клас с класен ръководител Биляна Германова и 2. Г клас с класен ръководител Жаклина Спиридонова за това какво е да си различен, какво е усещането да бъдеш отхвърлен и да бъдеш приет, разказа им своята история на човек, който заеква и им обясни колко е важна включващата и достъпна среда. Накрая децата работиха в групи и нарисуваха своето разбиране за свят, в който всички са включени.

„Темата за включването е била обсъждана неведнъж и в двата класа. Уъркшопите надградиха над това, което децата знаеха. Най-важното за мен беше, че участваха, че се отвориха да споделят своя опит, а рисунките им за един включващ свят показаха разбиране на темата и емпатия,“ каза Папанчева.

„В ОУ „Братя Миладинови“ гр. Бургас от тази учебна година стартира обучение по социално-емоционално учене (СЕУ) – подход, насочен към развиване на ключови умения у учениците, които подпомагат тяхното личностно развитие, междуличностни взаимоотношения и академичен успех.

Дейностите включват разработване на авторски уроци от учителите, интерактивни и ролеви игри, дискусии, казуси, работа в екип и творчески задачи, родителски срещи. Обучението се провежда в подкрепяща среда, където учениците се насърчават да изразяват мнението си свободно и с уважение,“ каза директорката на училището Диана Ковачева.

Ирина Папанчева е автор на шест романа и детската книжка „Аз заеквам“. Работи като старши ръководител застъпничество към Европейския съюз в международната организация „Надежда и домове за децата“ в Брюксел.

