Пиринската музика ще огласи Банско – концерт с обич и традиция

На 19 август, в 18:30 ч., големият салон на читалище „Никола Вапцаров“ ще се изпълни с духа на традицията, с енергията на младите таланти и с гласовете на Пирин. Четиринадесетото издание на съвместния концерт на община Банско и Школата по музика на Марин Бърдарев под надслов „Музика от Пирин“.

Това културно събитие, превърнало се в очаквана традиция, събира на една сцена ученици, професионални изпълнители и обичани имена от българската музикална сцена, за да отдадат почит на фолклорното богатство на родния край.

Гост-изпълнители на вечерта ще бъдат добре познатите и обичани Ива и Велислава Костадинови, които ще се включат не само с вокални изпълнения, но и като водещи на концерта. Специален акцент в програмата е участието на Камен Михайлов – солист в ансамбъл „Пирин“, основател и кларинетист на „Формация Михайлов“. С кларинет и гайда той ще вплете в програмата онзи дълбок и разпознаваем звук на Пирин, който вълнува поколения наред.

