Пирин Ултра – Победители на 25 километрова дистинация
Банско отчете силно участие и високо ниво на спортен дух в 25-километровата дистанция от състезанието.
Атлетите показаха отлична подготовка и уважение към предизвикателствата на планината, превръщайки надпреварата в истински празник на спорта.
Кметът на общината Стойчо Баненски лично връчи наградите на призьорите и поздрави всички участници за достойното им представяне.
Генерално класиране – 25 км
МЪЖЕ
🥇 Христо Цветков
🥈 Шабан Мустафа
🥉 Теодор Бачев
МЪЖЕ 45+
🥇 Шабан Мустафа
🥈 Ивайло Венков
🥉 Билгин Видинли
ЖЕНИ
🥇 Зита Косач
🥈 Леа Кауфман
🥉 Теодора Петрова-Василева
ЖЕНИ 45+
🥇 Златина Костадинова
🥈 Кристина Мартинова
🥉 Красимира Точкова