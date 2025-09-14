Пирин Ултра – Победители на 25 километрова дистинация

Банско отчете силно участие и високо ниво на спортен дух в 25-километровата дистанция от състезанието.

Атлетите показаха отлична подготовка и уважение към предизвикателствата на планината, превръщайки надпреварата в истински празник на спорта.

Кметът на общината Стойчо Баненски лично връчи наградите на призьорите и поздрави всички участници за достойното им представяне.

Генерално класиране – 25 км

МЪЖЕ

🥇 Христо Цветков

🥈 Шабан Мустафа

🥉 Теодор Бачев

МЪЖЕ 45+

🥇 Шабан Мустафа

🥈 Ивайло Венков

🥉 Билгин Видинли

ЖЕНИ

🥇 Зита Косач

🥈 Леа Кауфман

🥉 Теодора Петрова-Василева

ЖЕНИ 45+

🥇 Златина Костадинова

🥈 Кристина Мартинова

🥉 Красимира Точкова

