Pirin Ultra 2026: Банско отново събира елита на планинското бягане

От 10 до 13 септември 2026 г. Банско отново ще се превърне в арена на вдъхновяваща спортна енергия и международен дух. Десетото юбилейно издание на ултрамаратона Pirin Ultra ще събере стотици състезатели от 45 държави, които ще премерят сили, издръжливост и воля в едно от най-красивите и предизвикателни състезания по планинско бягане в Югоизточна Европа.

Pirin Ultra е най-престижното, технично и сурово алпийско ултрамаратонско събитие в страната и едно от най-големите ултрамаратонски предизвикателства във величествената Пирин планина – незабравимо приключение сред най-красивите пейзажи на България.

Събитието включва пет основни дистанции – 160, 68, 38, 25 и 15 километра, преминаващи през живописните и сурови маршрути на Пирин планина.

За любителите на бягането има специално 2-километрово трасе за деца, родители, приятели, гости на Банско и всеки, който просто иска да се раздвижи и да усети атмосферата на едно от най-големите планински състезания в България. Без такса за участие. Без нужда от опит. Само удобни спортни обувки, добро настроение и желание за движение. Маршрутът ще премине през сърцето на Банско и ще предложи спортно предизвикателство, но и празник на емоциите, съпричастността и духа на града.

Стартът на най-дългото трасе – Pirin Ultra 160K – ще бъде даден на 11 септември (петък) в 05:00 ч. сутринта от площад „Никола Вапцаров“.

С домакинството на Pirin Ultra Банско за пореден път доказва, че именно тук са налице необходимите условия, инфраструктура и природни дадености за провеждането на престижни международни състезания и събития от световен ранг.

Цялата програма и подробна информация за състезанията можете да видите на официалния сайт на събитието: https://www.pirinultra.com/