Пирин Ултра 2025 стартира – Банско отново е в сърцеро на световния планински ултрамаратон

От днес, 12 септември, Банско за девета поредна година е домакин на едно от най-знаковите спортни събития в България – Пирин Ултра.

В рамките на четири дни (12–15 септември) най-добрите планински бегачи от страната и света ще премерят сили по техничните и живописни маршрути на Пирин планина.

911 участници от 45 държави ще се изправят пред предизвикателствата на високата планина, включително емблематични върхове като Вихрен, Тодорка и Кончето.

Състезанието включва четири основни трасета:

160 км / 11 000 м денивелация – най-дългото и изтощително изпитание с лимит от 50 часа;

68 км / 4400 м – средна дистанция, преминаваща през труднодостъпни, но изключително красиви части от Пирин;

38 км / 3350 м – Pirin Extreme – зрелищно, технично и с уникален алпийски характер;

25 км / 1000 м – Pirin Trail – достъпно и за любители, с финал на централния площад в Банско;

На 13 септември, от 11:00 ч., ще се проведе и ултра късо бягане от 2 км, отворено за всички, желаещи да се включат в духа на събитието. Регистрацията е безплатна и ще се извършва на място.

В старт-финалната зона в центъра на Банско ще бъде разположена експо зона, където посетителите ще могат да се запознаят с най-новото в света на аутдор екипировката и активния начин на живот.

За безопасността на участниците са осигурени екипи от Планинската спасителна служба, а трасетата на 160 и 68 км ще се проследяват в реално време чрез GPS. Онлайн проследяване е достъпно на www.race-tracking.com

Община Банско приветства всички участници, доброволци и гости!

Пирин Ултра не е просто състезание – това е кауза, вдъхновение и страст към планината.

Пълната програма на събитието ще откриете на: www.pirinultra.com

