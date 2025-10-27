ПИЦ по зависимости – Стара Загора и Международен младежки център организираха викторина за младежи

Всички въпроси бяха свързани със зависимостите, както и рисковете и последствията при употребата на психоактивни вещества

Превантивно-информационен център по зависимости – Стара Загора (ПИЦ), съвместно с местния Международен младежки център и с подкрепата на Община Стара Загора, организираха викторината „Умни, здрави, със знания богати“. Инициативата се реализира в месеца, в който отбелязваме Деня на психичното здраве.

Събитието се проведе в Международния младежки център. Участие във викторината взеха младежи от ММЦ Стара Загора, а водещи бяха психолозите от старозагорския ПИЦ по зависимости.

Викторината имаше състезателен характер и се проведе под формата на игра, в която участваха два отбора и отговаряха последователно на въпроси, свързани със зависимостите, както и рисковете и последствията при употребата на психоактивни вещества (ПАВ).

Акцентът бе превенция и запознаване на аудиторията с дейността на ПИЦ по зависимости в трите ѝ основни направления: консултативна, превантивно-информационна и обучителна. Водещата цел бе предоставяне на информация, свързана с дейностите, насочени към младежи, употребяващи и злоупотребяващи с психоактивни вещества.

ПИЦ по зависимости – Стара Загора осъществява превантивни дейности и програми за ограничаване на проблемите на регионално ниво, свързани с употребата на психоактивни вещества и злоупотребата с тях, съобразно Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците.

