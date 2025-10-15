ПИЦ-игри на волята

Стотици деца и младежи днес спортуваха в парк Кенана заедно със своите любимци от популярното риалити „Игри на волята“. Шумното спортно парти се проведе по инициатива на Превантивно- информационния център по наркотични вещества в Хасково. Волята е тази, която ще ни предпази от зависимостите, а нашите близки и приятели са хората, които ще ни помогнат да стоим далече от изкушенията, категорични са младите хора. Известните лица от „Игри на волята“ и водещият на играта Павел Николов споделиха своя опит от изпитанията на волята и силата на приятелството. По време на демонстративната тренировка на откритите фитнес уреди в парк Кенана децата и младежите спортуваха и танцуваха заедно с новите си приятели от ПИЦНВ Хасково и „Игри на волята“ и пожелаха още срещи с любимците си от екрана.

