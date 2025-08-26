Пиано бар в Хасково

„Имаме среща на фонтаните точно в 8 вечерта!“

На 4 и 5 септември всеки е поканен на среща с ПИАНО БАР ПОД ЗВЕЗДИТЕ ХАСКОВО ’2025.

В навечерието на най-обичания празник в Хасково- 8 септември, Община Хасково в партньорство с Piano Bar Light Ви канят на среща под звездното небе на любимия ни град!

На 3 и 4 септември от 20,00 часа – среща на фонтаните пред читалище „Заря-1858“ с най-горещите летни хитове, вечните песни, много танци и горещо настроение.

ПИАНО БАР ПОД ЗВЕЗДИТЕ с обичаните от всички Vessy & Nick и емблематичния DJ Djoto MC.

Очакваме Ви!

#ХасковоМоже #СрещаПодЗвездите #ХасковоПразнува #заедно #ВсекиЕпоканен #ПодЗвездите #8септември #ДенНаХасково #музика #танци

