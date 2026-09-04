В Хасково предстои слънчев ден и невероятно гореща вечер с много хитове, настроение и танци на фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“. Днес Хасково празнува предстоящия 8 септември с Пиано бар под звездите и изключително звездно присъствие- обичаните Vessy & Nick, емблематичният DJ Djoto MC, невероятният екип на Light Piano Bar.

Община Хасково кани всички жители и гости на Хасково в петък вечер под звездите!

В празничната програма на Хасково за утре, 5 септември, събота не пропускайте:

5 септември (събота)

9:00 ч. Летище „Узунджово“

„Ново небе за Узунджово“ – Авиоклуб „Хасково“ и Община Хасково организират Ден на отворените врати и демонстрации за всички любители на авиоспорта. Благотворителна кампания за реставрация на един от последните самолети МиГ 21, съхранен на летище „Узунджово“

10:00 ч. зала Дружба

Турнир по бокс за всички възрастови групи

10:00 ч. пл. „Свобода“

Парад на ретро автомобили Хасково `2026 – най-красивите автомобили от миналия век пристигат в Хасково, за да зарадват ценителите на класиката и твърдата музика, представена от рок група State of Mind- участник в „Хасково РОК“ 2026

20:00 ч. КСК „Спартак“

DJ КЛАС 86 – РИТЪМЪТ НЕ СПИРА – DJ-парти с участието на най-знаковите хасковски диджеи от миналото до днес. Невероятни гост-изпълнители и необятен свят от денс-музика от 80-те години на ХХ век до днес в голямото градско парти