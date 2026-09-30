Пианистът Иван Дончев представя Бетовен от мащабния цикъл „Музикален завет“

На 7 октомври от 19:00 ч. концертната зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив ще бъде домакин на петия концерт от интеграла на 32-те сонати за пиано на Лудвиг ван Бетовен – „Музикален завет II“. Събитието с участието на клавирния виртуоз Иван Дончев е с вход свободен и се реализира в рамките на Есенния салон на изкуствата с подкрепата на Отдел „Култура“ към Община Пловдив по Компонент 3 „Гражданска активност“.

Инициативата „Музикален завет“ е съвместен проект на АМТИИ и пианиста, преподавател и докторант към Академията Иван Дончев. Цикълът стартира през 2025 г. с три успешни концерта и продължава с още три музикални вечери през настоящата 2026 година, като финалът му е предвиден за 2027 г. Мащабната идея поставя във фокуса си един от най-значимите репертоарни крайъгълни камъни в историята на световното музикално изкуство – сонатите, създадени от Бетовен в периода между 1795 и 1822 г.

Предстоящата октомврийска програма е обединена от темата „Фантастично и пасторално“ и съчетава концертно изпълнение с лектория. В нея проф. Иван Дончев ще разкрие пред публиката художествения контекст, дълбоките идеи и драматургията на три от най-обичаните сонати от Опус 27 и Опус 28: Соната № 13 в ми-бемол мажор „Почти като фантазия“, емблематичната Соната № 14 в до-диез минор „Лунна“ и живописната Соната № 15 в ре мажор „Пасторална“ от 1801 г.

Форматът на събитието носи изключителна стойност, тъй като клавирните сонати на Бетовен представляват първата поредица от мащабни произведения за пиано, замислени да звучат в концертни зали. Днес в цяла Европа има не повече от петима пианисти, които изпълняват целия цикъл от 32 сонати редовно на живо и по памет – феноменално постижение, съдържащо близо 700 страници нотен текст. За АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ е истинска чест да представи пред българската публика Иван Дончев – единственият български пианист, който поддържа този забележителен монументален репертоар.

Следващата и последна за 2026 година среща с Бетоновата музика в рамките на цикъла ще се състои на 21 ноември.