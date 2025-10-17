PHILLGOOD събира световни имена и нова енергия в Пловдив

Нов тридневен фестивал с The Cure, Gorillaz и Moby превръща града под тепетата в новата музикална дестинация на Балканите

Билетите влизат в продажба в понеделник, 20 октомври, в мрежата на Ticket Station

През юли 2026 г. Пловдив ще бъде домакин на PHILLGOOD, новото вълнуващо музикално приключение в семейството на Fest Team, което поставя България сред водещите фестивални точки в Европа. Между 17 и 19 юли Гребната база ще се превърне в най-ярката сцена на Балканите за три дни, в които честотата се променя, енергията се разгръща, а публиката получава онзи емоционален рестарт, който всички търсят. Нов, авангарден, вълнуващ, с душа и най-важното – с артисти, за които феновете мечтаят от години!

Посрещнете PHILLGOOD – фестивала, който носи позитивна енергия, усещане за свобода и оназинеизказана “feel good” вибрация, която се усеща още от първия мистичен тийзър до първите три обявени имена. The Cure – вечните романтици на алтернативния саунд, чиято суперсила е меланхолията. Gorillaz, виртуалните артисти,носители на Grammy, създадени след поредица от случайности, щастливи срещи и чист късмет, за да взривят света със своята пъстра история и новаторски виртуален подход. И Moby, артистът, който превърна електронната музика в кауза иемоция. И това не е всичко, предстоят още имена в програмата за първото издание на PHILLGOOD.

Новият фестивал беше официално обявен на 16 октомври по време на специално събитие в клуб FOMO, вечер, посветена на приятелите и партньорите на Fest Team, които заедно преживяха една музикално наситена 2025. Именно там загадъчните послания в онлайн пространство от последните дни получиха своето обяснение, а Пловдив – своята нова роля на домакин на PHILLGOOD. От сцената кметът на Пловдив Костадин Димитров сподели: „За нас е чест нашият град да бъде дом и да даде летящ старт на новия фестивал. С екипа ми подкрепяме фестивала, защотовярваме, че PHILLGOOD ще обедини хората, музикалните им вкусове, звука и енергията в преживяване, което носи оптимизъм и човешка близост.“ В изказването си Стефан Еленков, изпълнителен директор на Fest Team, благодари на целия екип на община Пловдив, лично на кметаКостадин Димитров и на Фондация „Пловдив 2019“ за подкрепата като добави: „PHILLGOOD е фестивал, вдъхновен от духа на най-стария жив град в Европа, град, който носи топлина, характер и свобода. Не e случайно, че името му е заигравка с Philippopolis. Искаме хората да се чувстват наистина добре и да усетят онова истинско вълнение, което само живата музика може да създаде, онзи момент, в който забравяш за всичко и просто си там.“

На 17 юли сцената на PHILLGOOD ще принадлежи на The Cure, групата, чието влияние оформя поколения вече почти пет десетилетия. След над 1800 концерта по света, те най-после идват и у нас. Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell и Reeves Gabrels ще изнесат концерт за историята. Последният им студиен шедьовър “Songs of a Lost World” доказва, че в свят, в койтопълноценните албуми стават все по-редки, The Cureвсе още умеят да създават цялостни музикални вселени. И да – това е петък, така че публиката със сигурност ще пее с тях „Friday I’m in Love“.

На 18 юли Gorillaz ще оживят Гребната база със своя цветен визуален свят от звук, образ и фантазия. Глобалният феномен на Damon Albarn и Jamie Hewlett продължава да размива границите между реалното и дигиталното и ще представи в Пловдив части от предстоящия да излезе през 2026 албум The Mountain, но и любими Gorillaz тракове.

Финалът на 19 юли е поверен на Moby,артист в пълния смисъл на тази дума, продуцент и активист, който превръща електронния звук в пространство за размисъл и съпричастност. Освен с иновативната си музика, Moby е известен с отдадеността си към каузи, свързани със защита на животните и грижа за природата, ангажимент, който присъства и в неговото изкуство. Музиката муобединява дълбоката емоция на класическите му композиции с енергията на настоящето и е символ на вътрешен мир, сила и движение напред. Един напълно подходящ финал на тридневното преживяване PHILLGOOD с обещание за още незабравими имена, които предстои да бъдат обявени.

СЛЕДЕТЕ https://phillgood.ink/ за още информация и новини!

Продажбата на промо билети започва в понеделник, 20 oктомври, в 11:00 ч., в мрежата на Ticketstation.bg. На разположение ще бъдат еднодневени пропуски на цена 120лв., тридневни билети на цена 240лв., ограничено количество VIP билети и къмпинг пропуски.

PHILLGOOD е място за преживяване, където музиката обединява поколения и жанрове. Място, в което ще се почувстваш добре. Три дни, в които лятото ще намери своята честота на онази 432 Hz вибрация, в която всичко звучи по-чисто, по-меко и по-живо, а Пловдив ще стане епицентър на чистата музикална еуфория.

This is not a pharmacy. But it might heal you anyway.

Facebook

Twitter



Shares