Петзвездно жури ще оценява филмите от конкурсната програма на „Златната липа“ 2024

Петима утвърдени кинотворци от Европа ще бъдат строгите съдници, които ще оценяват качествата на филмите, включени в конкурсната програма на XI-ото издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“ 2024.

Председател на журито тази година ще бъде един от водещите български филмови критици д-р Геновева Димитрова.

Тя е родена в Плевен. Завършила е руска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и кинознание в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов. От 1991 до 2018 е редактор във в. „Култура” до спирането му. До края на 2019 работи като киновед в Българска национална филмотека. Има много публикации в периодичния и специализирания печат. От 2020 до 2022 води седмична колонка за кино във в. „Труд”. От 2022 – във в. „Филтър”.

Автор е на книгите “Кино в края на века. Български фигури и игрални филми – поглед от 90-те” (издателство “ЕА”, 1999) и „Въртележки на абсурда. Руското игрално кино (1991-2011), издателство „Валентин Траянов”, 2011.

Хоноруван преподавател по кино в СУ „Св. Климент Охридски” в магистърска програма „Преводач-редактор“.

Сценарист е на документалните филми “Нощ в София” (2008) и “Offline?” (2017) на Станислава Калчева (награда на «Академика» от «Златен ритон»).

Член е на Управителния съвет на Съюза на българските филмови дейци, член е на Съюза на българските журналисти и на ФИПРЕССИ. Участвала е в журита на международни и национални фестивали. Била е неведнъж член на НХК към ИА Национален филмов център за игрално и документално кино.

Има няколко номинации и награда за оперативна критика на СБФД през 2006. Номинирана е седем пъти за оперативна критика и от Българската филмова академия и получава наградата през 2016. Носител е на наградата за теория на БФА за книгата „Въртележки на абсурда. Руското игрално кино (1991 – 2011). Носител е на наградата „Златен век – звезда“ на Министерството на културата, 2019.

Латвийският режисьор, сценарист и редактор Линда Олте ще бъде член на журито. Тя е позната на почитателите на фестивала „Златната липа“ с филма си „Сестри“ (2022), който участва миналата година в конкурсната програма и спечели цели три награди – за най-добър филм, за най-добра женска роля и за най-добър режисьор.

Линда Олте работи дълги години в латвийската телевизия по няколко успешни програми, документални филми и сериали. Работата на Линда по документалния филм “My Father the Banker” (2015) ѝ носи национална филмова награда за най-добър монтаж. В момента разработва следващия си игрален филм “The Child”.

Полският режисьор Мариуш Гжегожек ще бъде вторият член на авторитетното жури.

Той е филмов, театрален и телевизионен режисьор, сценарист, сценограф, графичен художник, филмов продуцент.

Завършва режисура в Полската национална филмова, телевизионна и театрална школа в Лодз, а от 1989 г. преподавател и художествен ръководител на много студентски филми там. През 2012 г. е избран за ректор на Филмовото училище в Лодз и заема тази длъжност до 2020 г.

През 1993 г. прави дебютния си игрален филм “Conversation with a Cupboard Man”, който е поканен на основния конкурс на Международния филмов фестивал във Венеция, където получава наградата за най-добър дебют, последван от Специалната награда на журито в Гдиня, наградата на Анджей Мунк и Голямата награда в Александрия.

Автор е на музикални и документални филми, посветени на изключителните фигури на съвременната музика, като Арво Парт, Мередит Монк, Гия Канчели, Павел Шимански и други, чието творчество е вдъхновено от средновековната и полската народна музика.

Една от големите му страсти е компютърната графика и дизайн. Автор е на много плакати и публикации за театри в Полша. Член на Европейската и Полската филмова академия и дългогодишен експерт към полският филмов институт.

Актрисата от Великобритания Пандора Джоунс е третият член на журито. Тя започва кариерата си в киното и телевизията още като дете. Между 6 и 16-годишна възраст тя заема главните роли в филмовата трилогия на Гарет Джоунс: “Desire”, “Delight” и “Delirium”.

Репертоарът й включва както екранна, така и сценична актьорска игра; като има роли в лондонския театър “Блумсбъри”.

Пандора е и автор на няколко сценария, като един от тях е за телевизионния сериал “AMERICANA”. През 2024 г. тя се присъединява към компанията “Scenario Films” като изпълнителен директор по развитието, а в момента отговаря за международния игрален филм “Dead Men’s Music”, чието действие се развива в Украйна, както и за албанско-британската продукция “The Bellgirll”, където работи в сътрудничество с Английската национална опера.

Четвъртият член на международното жури на „Златната липа“ 2024 е филмовият и визуален творец, спечелил множество награди, Санжин Малесевич. Той е роден в Баня Лука, Босна и Херцеговина, но от много години живее и твори в САЩ. Включен е в списъка „40 под 40“ влиятелни Лонг Бийч творци.

Най-успешните проекти на Малесевич са късометражните филми “Tetched” (2016) и “Toni” (2022). С “Toni” печели множество награди като Best of the Fest Award и награда на публиката на фестивала за късометражно кино в Холивуд, Лос Анджелис също така печели награди и на Serbian Fantastic Film в Белград.

