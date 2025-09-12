петък, септември 12, 2025
Петото регионално фермерско-занаятчийско изложение ще се проведе на 13 септември

Петото регионално фермерско-занаятчийско изложение ще събере в Ямбол производители и творци от различни части на Югоизточна България на 13 септември.

Във втората септемврийска събота от 09:00 до 17:00 ч. на площад „Освобождение“ (пред Безистена) – южна страна, ще бъдат изложени млечни продукти от ямболско, пресни старозагорски малини, сливенски праскови и сини сливи, месни деликатеси от сливенско, тунджанска лавандула и широк набор от билки. Ямболските производители ще предлагат също пресни плодове и зеленчуци, както и вкусни и полезни мед и пчелни продукти. Занаятчии ще представят творбите си от дърворезба, изделия с българска бродерия и цветя и сувенири от сапун и восък. 

Петото регионално фермерско-занаятчийско изложение в гр. Ямбол се организира от фондация „Ямбол – вкус и традиции“ в партньорство с Община Ямбол и Ямболската търговско-промишлена палата. Целта е да се популяризира трудът на местните производители, да се подчертае богатството на традиционните български занаяти и природните богатства на региона, както и да се даде възможност на  посетителите да дегустират свежи и качествени храни.

