Петото издание на КОШЕРА РОК СТЕЙДЖ / KOSHERA ROCK STAGE
Петото издание на KOSHERA ROCK STAGE обещава силен заряд, разнообразна програма и сцена, отворена за новите гласове в българската музика.
Ето и бандите тази година:
– Adrenaline Overload
– Noise
– Required*
– Candy Ivory King
Организатор е Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“, чиято цел е чрез фестивала да се подкрепя създаването на нова авторска музика и да се даде видимост на групи от региона и страната.
Домакин на събитието и тази година е ATROX MC Haskovo Clubhouse.
Традиционната конкурсна част ще отличи с гласовете на публиката и организаторите една от групите с професионален аудио-визуален клип. Това е практическа подкрепа, която дава на бандите реален шанс да развият своята кариера.
Фестивалът се реализира с подкрепата на програма „Културни инициативи“ на Община Хасково и е част от септемврийската празничната програма на Хасково.
27 септември 2025 година
Източна промишлена зона, бул. „Съединение“ 66, Хасково
ВХОД СВОБОДЕН! free admission
Започваме тази събота в 19:00 часа