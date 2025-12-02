Петото издание на Digital4StaraZagora ще разкрие тенденциите в бизнеса и онлайн търговията

Целта ни е отново да обединим компаниите от тази общност, да се създадат контакти, а слушателите да научат новостите за дигиталната среда, съобщи авансово началникът на Stara Zagora Росица Райкова

За пета поредна година Digital4StaraZagora ще се проведе на 5 и 6 декември 2025 г. в Културен център „Стара Загора“. Конференцията ще се проведе под наслов „Тенденции в бизнеса и онлайн търговията“, стартът ѝ ще бъде даден в 10.00 часа в петък.

Генерални партньори на събитието са Община Стара Загора и Invest Stara Zagora, а началникът на инвестиционния отдел Росица Райкова ще бъде сред лекторите, за да представи политиката на местната изпълнителна власт в посока насърчаване на младите хора за развитие на техните бизнес идеи и на предприемаческото общество.

Целта ни отново е да обединим компаниите от тази общност, да се създадат контакти, а слушателите да научат новостите за дигиталната среда, обобщи авансово г-жа Райкова.

„В свят, който се променя всяка секунда, да знаеш какво следва, е единственото ти предимство. Затова събрахме на едно място най-смелите визионери, доказаните практици и стратегическите умове на България за два дни, които ще преобърнат представите ти за онлайн търговия“, обещават предварително организаторите на Digital4StaraZagora. Както и на двудневния форум да бъде представена единствено концентрирана практика – от изграждането на запомнящ се бранд, до необходимите и полезни AI-инструменти.

Четвъртото издание на Digital4StaraZagora бе открито на 15 ноември 2024 г. от зам.-кмета с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев.

„Първото събитие, което повярва в Стара Загора и първите компании, които усетиха потенциала на Стара Загора, бяха Digital4 и ефектът е налице днес“, дефинира тогава зам.-кметът. Танев припомни, че Община Стара Загора, заедно с Европейската комисия, е разработила стратегия за развитието на регион Стара Загора.

