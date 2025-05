Петима авторитети в европейското кино влизат в международното жури на „Златната липа“ 2025

Петима авторитетни кинотворци от Европа ще оценяват тази година качествата на филмите от конкурсната програма на фестивала за ново европейски кино „Златната липа“, който ще се проведе в Стара Загора от 31 май до 4 юни

Председател на журито ще бъде голямата българска актриса Ели Скорчева, която миналото лято получи специалната награда „Златна липа“ за цялостен принос в киното. След почти 30-годишна пауза Ели Скорчева се завърна на големия екран с филма на Стефан Командарев „Уроците на Блага“ (2023), който се превърна в истински хит по кината не само у нас, но и в чужбина, спечелвайки куп престижни награди. Една от тях е от кинофестивала в Карлови Вари за главната роля на Ели Скорчева в „Уроците на Блага“, където играе пенсионирана учителка, която решава да стане „муле“ в схема за телефонни измами.

Дебютът на Ели Скорчева е през 1974 година в телевизията с 10-серийния криминален филм „Синята лампа“. Сред най-запомнящите ѝ роли са тези на Вероника в „Адаптация“ (1979) и Тони в „Ева на третия етаж“ (1987). Участвала е и в други значими филми като „Дом за нашите деца“, „Търновската царица“ (1980) и „Мадам Бовари от Сливен“ (1991). През 90-те години се оттегля от киното, но продължава да се изявява в театрални постановки.​

Ели Скорчева е призната не само заради своя талант и професионализъм, но и за смелостта си да се завърне в киното и да вдъхнови нови поколения артисти.

Първият член на журито идва от Италия. Бепе Чино е сред утвърдените имена в италианското кино, чиято кариера продължава от 70-те години до днес. Изградил дълбоко уважение към авторското кино и страст към социалните и философски теми, той създава богата филмография, намерила признание както в Италия, така и на международната сцена.

Роден е на 3 февруари 1947 г. в Калтанисета, Сицилия. Завършва режисура в Централното експериментално киноучилище в Рим, където директор по това време е легендарният Роберто Роселини. По-късно Чино работи с него като първи асистент-режисьор по редица филми в периода 1972–1975 г. Творческият му път включва множество игрални и документални филми, както и телевизионни сериали. През 1982 г. дебютира в игралното кино като сценарист и режисьор с филма „Рицарят, Смъртта и Дяволът“, селектиран за кинофестивала във Венеция. Следват заглавия като „Домът на доброто завръщане“ (1986), „Червено привечер“ (1988) и „Пророчеството на чумата“ (1990), с участието на Франко Неро и Ванеса Редгрейв. Последният е представен на множество международни фестивали и се разпространява в над 40 страни по

Сред последните му филми са „Мария Венера“ (2007) и „Агънцата могат да пасат на спокойствие“ (2023), с участието на Мария Грация Кучинота и Масимо Вентуриело.

Вторият член на международното жури е роден през 1962 г. в бившата ГДР – Германска демократична република. Д-р Клаус Льозер е селекционер, автор, режисьор и музикант.

От 1980 г. пише книги и публицистични текстове, композира музика и създава филми. По време на тоталитарния режим не е допуснат да учи в университет. От 1990 до 1995 г. следва в киноуниверситета Бабелсберг и се дипломира в специалността киноизкуство. От 1990 г. е завеждащ програмата на берлинското кино „Бротфабрик“. От 1992 година е кинокритик на свободна практика. През 2011 г. получава докторска степен (Ph. D.) и издава дисертацията си, озаглавена „Стратегии на отказа“. Филмът му „Орнаменти и престъпления“ (в сътрудничество с Якобине Моц) се появява през 2015 г. През 2021 г., съвместно с Юле Ройтер и Корнелия Клаус съставя документалния очерк „Андрей Тарковски. Сталкер“. Пише кинорецензии и есета, води и седмичната кинорубрика „Летящото око“ на вестник „Берлинер цайтунг“.

Каталин Молдовай е кинорежисьор и сценарист от унгарско-румънски произход. Тя е известна със своите социално ангажирани филми. Родена е през 1982 г. в Деж, Трансилвания. В началото на своята кариера създава няколко късометражни и документални филма, сред които се откроява As Up to Now (2019), номиниран за наградата Cinéfondation на 72-рия Международен филмов фестивал в Кан.

Молдовай привлича международно внимание с дебютния си пълнометражен филм „Без въздух“ (2023), чиято премиера е на Международния филмов фестивал в Торонто. През 2024 г. филмът е включен в краткия списък за 37-те Европейски филмови награди, което затвърждава репутацията ѝ на новаторски и смел глас в европейското кино. Филмът е част от извънконкурсната програма на „Златната липа“ 2025.

Проф. д-р Звиад Долидзе ще дойде в Стара Загора от Грузия. Той е уважаван филмов историк и критик, доктор по история и по изкуствознание и филмови изследвания, професор и декан на Факултета по изкуствознание, медии и мениджмънт към Театрално-филмовото училище „Шота Руставели“ на Държавния университет на Грузия.

Автор е на седем книги и над 70 научни статии, публикувани както в Грузия, така и в чужбина. Съавтор на три сборника, участник в редица международни и национални научни конференции, редактор на множество книги, списания и научни издания.

Проф. Долидзе е член на журито на престижни международни филмови фестивали в САЩ, България, Нидерландия, Румъния, Беларус, Унгария, Молдова, Грузия и други страни.

Кинофестивалът „Златната липа“ ще представи 54 филма от 19 страни в продължение на 5 дни. 9 от тях влизат в конкурсната програма на събитието. Кои от тях печелят големите награди журито ще обяви на 4 юни.

Разгледайте пълната програма на фестивала по дни и часове с анотации и трейлъри за всеки филм на сайта на „Златната липа“ www.thegoldenlinden.com .

