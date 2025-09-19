Пета кампания за безплатни очни прегледи стартира през октомври 2025 година в детските градини в Община Казанлък

За пета поредна година Община Казанлък продължава инициативата за профилактични очни прегледи в детските градини.

Те се извършват от медицински специалисти в съответните заведения и се осъществяват само при наличие на писмено съгласие от родителите.

Редовното провеждане на кампанията дава възможност да се проследява зрението на децата във времето и при необходимост да се предприемат навременни превантивни мерки. Скринингът е насочен към ранно откриване на проблеми като мързеливо око, далекогледство, късогледство, замъглено зрение, кривогледство и други, като при съмнения се препоръчва преглед при офталмолог, който да постави диагноза и да определи терапия.

Използваното устройство за прегледите- мобилен рефрактометър Plusoptix S12C е закупено от Община Казанлък през 2022 г. в рамките на Общинската програма за закрила на детето. Оттогава ежегодно се провеждат кампании, като през учебната 2024/2025 г. са прегледани 897 деца на възраст между 3 и 6 години. От тях 692 са с нормални показатели, а 205 получават препоръка за допълнителен преглед при специалист.

И тази година инициативата ще обхване всички детски градини в общината.

Прегледите ще се провеждат по график от октомври 2025 г. до април 2026 г.

Община Казанлък призовава родителите да бъдат активни и отговорни към зрителното здраве на децата си, чрез профилактика и навременна грижа.

Facebook

Twitter



Shares