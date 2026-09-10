Пет интерактивни станции показват живота без зрение в Шумен

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания организира Ден на отворените врати по повод своята 20-годишнина

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания в Шумен организира Ден на отворените врати на 11 септември. Инициативата ще се проведе от 10:00 до 16:00 часа на ул. „Цар Освободител“ №104.

Посетителите ще могат да се запознаят с ежедневната работа на Центъра, предоставяните социални услуги, обученията и помощните технологии, използвани от хората със зрителни увреждания.

Специална част от програмата са пет интерактивни станции под мотото „Опитай без да виждаш“, които ще дадат възможност на участниците да се докоснат до различни аспекти от ежедневието на незрящите хора.

В 11:00 часа започва станцията „Докосни и прочети“, посветена на брайловата азбука. Участниците ще могат да изпишат името си или кратка дума с брайлова машина.

От 11:30 часа „Довери се на бастуна“ ще предложи практически маршрут със завързани очи, преминаване покрай препятствия и ориентиране в пространството с помощта на бял бастун.

След 13:00 часа са предвидени предизвикателства за разпознаване на предмети чрез допир и изпълнение на ежедневни задачи без използване на зрението.

Последната станция – „Когато компютърът заговори“, ще демонстрира как незрящ човек използва компютър, работи с документи, навигира с клавиатурата и намира и прочита информация.

Денят на отворените врати е част от инициативите по повод 20 години от създаването на социалната услуга, като годишнината ще бъде отбелязана тържествено през октомври.