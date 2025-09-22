С тържествена церемония пред Паметника-костница, Община Пещера отбеляза 117 години от обявяването на Независимостта на България- една от най-светлите и значими дати в националната история.

„В онези съдбовни дни, редом до княз Фердинанд и министър-председателя Малинов, своята историческа роля изигра и Михаил Такев- нашият съгражданин, министър на вътрешните работи, човек на честта и дълга. На неговите плещи лежеше сигурността и вътрешният ред в момент, когато всяко колебание можеше да разклати устоите на младата и независима държава. С решителността и патриотизма на такива личности България доказа, че има сили да отстоява своето място сред свободните народи“, заяви в приветствието си заместник- кметът на Пещера Гълъбина Карамитрева.

Сред официалните гости на събитието бяха народният представител от 51-ото Народно събрание Дафинка Семерджиева и председателят на Общинския съвет- Пещера Васил Филев. Венци и цветя в знак на признателност поднесоха представители на местната власт, политически партии, държавни и общински институции, общественици, ученици и граждани.

Празничната атмосфера бе допълнена от изпълнение на солистките от ЦПЛР ОДК- Пещера, както и от присъствието на ученици, учители и жители на града, които увековечиха честването с фотографии.

С участието на младото поколение празникът в Пещера се превърна в урок по родолюбие и национално самочувствие. Събитието бе организирано от Община Пещера.

