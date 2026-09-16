Перник посрещна новата учебна година с планове за обновяване на училища

Представители на общината поздравиха ученици и учители, а за няколко учебни заведения бяха обявени предстоящи ремонти и проекти за модернизация

Кметът на Перник Станислав Владимиров и представители на общинското ръководство посетиха училища в града и населените места в общината по повод началото на новата учебна година.

В ОУ „Отец Паисий“ в село Ярджиловци Владимиров се срещна с учениците и педагогическия колектив. Той пожела на децата успешна година, изпълнена с нови знания, а на преподавателите – здраве, търпение и удовлетворение от работата.

„Училището е мястото, където не само получавате знания, но и изграждате приятелства, учите се да бъдете отговорни и откривате своите възможности. Бъдете любопитни, задавайте въпроси и не се страхувайте да мечтаете“, обърна се кметът към учениците.

Предстоят ремонти на училищни сгради

В VIII ОУ „Кракра Пернишки“ заместник-кметът Стефан Кръстев обяви, че още през тази година се очаква да започне ремонт на основната сграда и физкултурния салон.

Предстоящо обновяване на цялата училищна сграда беше обявено и за XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

По-рано през деня Кръстев и кметът на Батановци Радослав Петров откриха новоизграден паметник на Христо Ботев в едноименното основно училище в града.

В XI ОУ „Елин Пелин“ началникът на отдел „Образование, култура и младежки дейности“ Миглена Димитрова съобщи, че Община Перник вече е подготвила и подала проект за цялостно обновяване на сградата.

Празнични церемонии в училищата

Заместник-кметът Адриан Скримов откри учебната година в най-голямото училище в Перник – „Св. Иван Рилски“. В приветствието си той подчерта специалното значение на първия учебен ден и пожела на учениците здраве, успехи и нови възможности.

Заместник-кметът инж. Сашко Илиев поздрави първокласниците и преподавателите в VII ОУ „Г. С. Раковски“, а по-късно присъства и на откриването на учебната година в Професионалната гимназия по икономика.

Секретарят на Община Перник Иво Симеонов беше гост на тържествата в VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ПМГ „Христо Смирненски“, където пожела на учениците успешна година, изпълнена с нови знания и приятелства.

Представители на общинската администрация участваха и в празника в СУ „Темелко Ненков“, където към учениците бяха отправени пожелания за вдъхновение, смели идеи и заслужени успехи.

Началото на учебната година в Перник беше съпроводено както от традиционните празнични церемонии, така и от заявени инвестиции за подобряване и модернизиране на училищната инфраструктура.