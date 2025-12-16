Пенсионерските клубове от Община Добрич с коледен концерт

7 пенсионерски клуба от Община Добрич поднесоха на публиката коледен концерт по повод предстоящия светъл празник Рождество Христово.

Съставите стоплиха сърцата с майсторски изпълнения на коледни песни и танци, и доказаха за пореден път, че са пазители на българските традиции и дух.

Община Добрич благодари на всички възрастни хора за активното гражданско участие в обществения живот!

Нека Рождество Христово изпълни домовете със здраве, хармония, сговор и благослов!

Светли Коледни и Новогодишни празници!

