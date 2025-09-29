Пенсионери на среща за здраве и активен начин на живот в Бургас

„BG Бъди Активен“ и Община Бургас организират специално събитие, посветено на здравето и активния начин на живот за възрастните хора, което ще се проведе на 2 октомври от 10:00 часа в Експозиционен център „Флора“, Бургас.

Събитието е насочено към хората в третата възраст и ще включва полезни лекции и практически занимания, свързани със здравето и активния начин на живот. Ще обсъдим важни теми като контрол на основните заболявания (високо кръвно налягане, диабет, стомашно-чревни проблеми) и ще демонстрираме упражнения за облекчаване на болките в ставите. Упражненията ще бъдат водени от опитни инструктори, които ще демонстрират правилната техника и ще осигурят индивидуално внимание на всеки участник. Целта е да се постигне по-добро физическо състояние и комфорт в ежедневието.

Програмата на събитието ще включва:

-Лекция по здравословно хранене

-Лека гимнастика и упражнения за облекчаване на болките в ставите. Възможност за включване на деца и младежи в спортните активности заедно със своите баби и дядовци.

-Възможности за задаване на въпроси и дискусии.

Участието на деца и младежи в събитието, ще бъде чудесен шанс за семействата да прекарат качествено време заедно, да се забавляват и да се грижат за своето здраве. Децата ще могат да научат нови упражнения и игри, а възрастните ще получат подкрепа и мотивация от своите близки. Тази интерактивна част от програмата ще създаде незабравими спомени и ще укрепи връзките между поколенията.

Събитието е със свободен достъп, а от Община Бургас отправя покана към всички свои граждани да се включат.

Активни пенсионери Бургас се провежда от BG Бъди активен и Община Бургас е част от проект „Подмлади града: Иновативни мерки в отговор на градските предизвикателствата към качеството на живот и здравето на общността“ , RELAUNCHTOWIN № EUI01-097, одобрен за финансиране от Европейската инициатива за градовете.

