Пенчо Милков ще отличи шестима изявени културни дейци на Русе

Срещата ще се проведе на 1 октомври – Международния ден на музиката и поезията и Международния ден на възрастните хора

Кметът на Русе Пенчо Милков ще се срещне с изявени русенски културни дейци на 1 октомври, четвъртък, когато се отбелязват Международният ден на музиката и поезията и Международният ден на възрастните хора.

Събитието ще започне в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе, където кметът ще връчи знаци на признание на шестима русенци, които през 2026 г. отбелязват кръгли или полукръгли годишнини.

Шестима русенци ще получат признание

Сред гостите на Пенчо Милков ще бъде Вяра Косева – дългогодишен читалищен деец и активен организатор на културното сътрудничество между Русе и Румъния.

Ще бъде отличена и Дора Янева – поетеса, журналист и преводач на скандинавска и балтийска литература.

Сред участниците в срещата са още Володя Кенарев – утвърден русенски художник и живописец с десетки изложби в България и чужбина, и Хрисанд Хрисандов – художник и дългогодишен участник в художествения живот на града.

Признание ще получи и доц. д-р Руси Русев – филолог, литературовед и уважаван преподавател в Русенския университет.

Шестият отличен е журналистът Александър Недков, автор на документални филми, книги и публицистични материали.

Разговор за културата и приноса към Русе

Срещата ще даде възможност на кмета да разговаря с отличените за техния професионален и творчески път, както и за приноса им към културния живот на Русе.

Пенчо Милков ще изрази и признанието на общината за годините, които културните дейци са посветили на града и развитието на неговата културна среда.

На събитието ще присъстват близки на отличените, представители на местната и държавната власт и на културните институти.

Община Русе иска срещата да се превърне в традиция

Амбицията на местната администрация е инициативата да се провежда всяка година около 1 октомври и да отдава заслужено признание на личности с принос към културата на града.

„Искаме тази среща да се превърне в традиция на Община Русе и всяка година около 1 октомври да събира и отличава хората, които с труда и таланта си са допринесли за културния живот на нашия град. Това е начин да отдадем уважение на техния път, но и да покажем на следващите поколения кои са личностите, оставили своя отпечатък върху културата на Русе“, заяви кметът Пенчо Милков.