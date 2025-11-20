Пенчо Милков поздрави Пенсионерски клуб „Надежда“ в Николово за юбилея му

Членовете на Пенсионерски клуб „Надежда“ в с. Николово отбелязаха днес своя 50-годишен юбилей.

Специален гост на празника беше и кметът Пенчо Милков, който отправи своите благопожелания към възрастните хора.

„Хората от моето поколение нямаме представа за силата и енергията, които притежавате. Вие сте примерът, който всички трябва да следваме, защото от вас можем да научим най-много. Бъдете все така жизнени и ни показвайте, че третата възраст е период, който може да се изживее с достойнство, но и с младежки жар“, каза кметът. За юбилея на клуба той връчи плакет на Община Русе на председателката Димитринка Митова.

Празникът бе уважен и от кметовете на Николово и Басарбово – Златан Ванев и Николай Колев, общинския съветник Веселко Цветков, който връчи поздравителен адрес от народния представител Биляна Иванова, изп. директор на „Дунарит“ Петър Петров, както и членове на други пенсионерски клубове в русенско.

За празника на „Надежда“ свои изпълнения представиха възпитаниците на Детска градина „Приказен свят“ в село Николово. Децата бяха изработили и рисунки за предстоящия Ден на християнското семейство. Вълнуващо изпълнение на гайда представи и Радостин Радков от Николово, който е все още ученик, но има желание да продължи да се занимава с народна музика.

Специални благодарности получи и Деню Нейков, който е бил председател на клуба през половината от неговото съществуване. Той прие от кмета Златан Ванев почетна грамота за неговата всеотдайна дейност.

Членовете на ПК „Надежда“ получиха множество подаръци и поздравления от други пенсионерски клубове, а празникът премина с много настроение и музика.

