Пенчо Милков: Няма по-щастлив момент за един град от откриването на детска градина

125 деца ще се обучават в новата сграда на ДГ „Радост“

Кметът Пенчо Милков откри днес новата сграда на ДГ „Радост“ на ул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков“ 3. В детското заведение ще се обучават 125 деца, разпределени в 5 възрастови групи, които ще прекрачат прага на градината на 1 септември.

„Вярвам, че новата сграда ще бъде място, където всяко дете се чувства обичано и важно, и пространство, в което родителите идват спокойни, че оставят най-скъпото си в добри ръце. Днес Русе има повод за гордост – няма по-щастлив момент за един град от откриването на детска градина“, заяви кметът. Той заедно с директорката на детското заведение Светла Илиева и началника на РУО – Русе д-р Росица Георгиева прерязаха лентата на новата сграда. Пенчо Милков изказа своите благодарности към родителите и екипа на детската градина за търпението и доверието и заяви, че в града не е откривана нова сграда на детска градина от повече от 11 години. През 2014 г. е срязана лентата на ДГ „Снежанка“ в кв. „Дружба“ 3, зад бл. „12“.

Кметът Милков също така заяви, че се работи по разкриването на нова група във филиала на ДГ „Радост“ в новострояща многофамилна жилищна сграда, граничеща с детското заведение на ул. „Батак“ 4. Новото помещение ще бъде посещавано от 25 деца, което ще даде възможност децата в двете сгради на градината да бъдат разпределени равномерно. Новото помещение е със застроена площ от 200 кв. м. и към него има обособена детска площадка за игра на открито.

Началникът на РУО – Русе поздрави екипа на градината и заяви, че образователният процес не е само съвкупност от знания и умения, а и от подкрепяща и стимулираща среда.

По случай откриването на новата сграда водосвет за здраве на децата и екипа на детското заведение бе отслужен от свещеник от Русенската света митрополия. Гости на събитието бяха още заместник-кметовете Енчо Енчев и Димитър Недев, Боянка Димитрова – областен координатор на КНСБ, общински съветници, директорки на детски градини в Русе, бивши ръководителки на ДГ „Радост“, както и множество родители и деца, които ще посещават детското заведение.

Сградата на ул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков“ 3 разполага със самостоятелни площадки за различните възрастови групи, както и със спортно игрище, като дворът е изпълнен с трайни настилки, подходящи за ползване от деца. За по-добрите социализация и обучение на русенчетата са осигурени спортен и музикален салон, като сградата разполага и с медицински кабинет. За подобряване на физическата активност на децата на партерния етаж е изграден и вътрешен басейн със съблекални, санитарни възли и пътнически асансьор. Екип от над 15 души ще следи за развитието на възпитаниците на градината.

Новопостроената сграда е изпълнена по Национална програма на МОН с общ бюджет от близо 3 500 000 лв. безвъзмездно финансиране и съфинасиране от бюджета на Община Русе.

