„Пазете Вазовия завет – с талант, знание и родолюбие“, пожела Надежда Чакърова на юбилея на СУ „Иван Вазов“

Поколения Вазовци почетоха 130 години духовност, история и училищна традиция

С тържествен юбилеен рецитал днес в Културен център „Стара Загора“ СУ „Иван Вазов“ отбеляза 130 години от именуването на училището с името на патриарха на българската литература. Официалната програма започна с химна на училището и тържествено изнасяне на знамето – символ на приемственост и уважение към историята на школото. Последва изпълнението на „Аз съм българче“ от първокласничка, което постави началото на художествената част, посветена на творчеството на Вазов.

От името на кмета на Стара Загора Живко Тодоров беше връчен специален поздравителен адрес до директора на училището Динко Цвятков, придружен от празнична кошница с цветя. В него кметът поздравява педагогическия колектив и ръководството за „непрекъснатите усилия, упорита работа и вдъхновение, с които училището продължава да възпитава достойни и знаещи млади хора“.

В приветствието си заместник-кметът Надежда Чакърова „Днес почитаме 130-годишния патрон на училището – Иван Вазов, „човекът, оставил най-силни следи в писането и словото, чиято памет винаги е жива чрез неговите творби“. Тя изрази увереност, че всяко дете познава стихотворението „Аз съм българче“ и призова учениците „винаги да пазят духа и да се гордеят със своя патрон“. Чакърова насърчи децата да бъдат умни, любознателни и будни, отбелязвайки, че потребността от образование е също толкова силна днес, колкото и преди десетилетия: „Образованието е това, което променя света, променя вас и ви определя като личности и характери. Учете, знайте, искайте да знаете повече – и винаги с гордост бъдете учениците на Средно училище ‘Иван Вазов’ – Стара Загора.“

Директорът на училището Динко Цвятков също поздрави присъстващите, като припомни значимата история на СУ „Иван Вазов“ и отдаде признание на поколенията учители, които поддържат високите образователни стандарти. Той подчерта, че училището е „фар, който повече от век осветява пътя на младите ученици“, и благодари на педагогическия колектив за всеотдайността, както и на учениците за постиженията, с които прославят името на школото. Цвятков отбеляза, че мисията на училището остава неизменна – да бъде място за вдъхновение, знание и духовност.

Празничната програма продължи с богат рецитал, включващ стихове, музикални изпълнения и сценични интерпретации по творби на Иван Вазов.

Празникът събра многобройни гости и представители на институции, дошли да отдадат почит на богатата история, духовната мисия и значимото място на училището в образователния живот на Стара Загора. Сред официалните гости омбудсманът на Стара Загора Иванка Сотирова, директорът на ДГ „Светулка“ Деляна Караиванова, директорът на ДГ „Райна Княгиня“ Любка Иванова, продуцентът на новините в телевизия „ON AIR“ Благовест Илиев, младият кмет на Млада Загора Зорница Свиркарова, младите омбудсмани Зара Кичукова и Илиян Илиев, както и представители на отдел „Образование и младежки дейности“ – Яница Чолакова и Олга Асенова.

Юбилеят отдаде заслужена почит на 130-годишната история на училището – история на учители, които възпитават поколения, и на ученици, които с успехите си прославят името на школото. Днес СУ „Иван Вазов“ продължава да развива модерна образователна среда, да изгражда ценности и да следва Вазовия завет – да възпитава будни, знаещи и родолюбиви млади хора.

