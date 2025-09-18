Пазарджик се включва в „Да изчистим България заедно“ на 20 септември – Световния ден на чистотата
Община Пазарджик се присъединява към националната кампания на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“, която тази година стартира на 20 септември (Световен ден на чистотата).
Основен партньор отново е Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Целта е да насърчим грижата към общите места, предотвратяването на образуване на отпадъци, повторната употреба и оползотворяването им, както и безопасното им съхраняване и обезвреждане. Особен акцент поставяме върху ангажирането на млади семейства и деца – възпитаваме отговорност чрез личен пример. Гражданите са поканени да се включат чрез почистване около домовете си, междублокови пространства, както и зони за спорт и отдих (спортни площадки, стадиони, детски площадки).
Обособените локации, на които ще се проведе организирана кампания с Община Пазарджик, са
- Зелените пространства около Детската площадка на Ескулап. ;
- Зелените пространства около Детските площадки на ул. „Димитър Греков“;
- Зелените пространства около Детските площадки в кв. „Запад“.
Доброволците ще бъдат обезпечени с чували и ръкавици, които могат да получат:
- на място в деня на почистването, или
- от стая 709, ет. 7 в сградата на общинска администрация (при получаване, моля посочете локацията, в която желаете да се включите.
Координатор:
Дирекция „Строителство, транспорт и околна среда“
Гергана Златанова – главен експерт „Еколог“
Тел.: 034 402 230 | Email: ecology_pz@abv.bg
Община Пазарджик благодари на всички граждани, училища, спортни клубове и организации, които ще се включат. Заедно превръщаме чистотата в навик, а общите пространства – в грижа, споделена от всички!