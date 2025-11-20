Пазарджик отбелязва „Дни на българското хорово изкуство“ с празничен концерт на 22 ноември

Входът е свободен за всички гости на събитието

На 22 ноември 2025 г. от 18:00 ч. в зала „Маестро Г. Атанасов“ – Пазарджик ще се проведе празничният концерт „Дни на българското хорово изкуство“ – събитие, посветено на дългогодишната традиция и съвременните постижения в хоровото и ансамбловото музициране в региона. Входът е свободен.

Програмата включва изпълнения на три емблематични местни състава, които ще представят разнообразие от хорови, вокални и инструментални произведения.

В програмата на концерта публиката ще се наслади на изпълненията на Смесен хор „Тракийска лира“, ръководен от талантливата Соня Сиракова и със съпровод от Веска Атанасова. Към тях се присъединява и утвърденият Туристически хор „Гоце Делчев“, който под художественото ръководство на Ирина Харалампиева и със съпровод от Жанет Пиндева ще представи своя характерен звук и хорово единство. Музикалната вечер ще бъде обогатена и от изящното звучене на Мандолинна формация „Елена Генова“, водена от дългогодишния ръководител Илия Митрев, чиито изпълнения допринасят с особена лекота и колорит към цялостното настроение на концерта.

Събитието цели да подчертае силата на хоровото изкуство като носител на духовност, общностност и културна приемственост. Публиката ще има възможност да се наслади на изпълнения, обединяващи традиционни български теми и съвременни музикални интерпретации.

Концертът се реализира в рамките на проекта „ПазАРТджик – градът гради голямо културно сърце“, по Договор № BG-RRP-11.021-0019-C01, Компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“. Проектът е част от Процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за млади общини“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост.

