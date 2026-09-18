Пазарджик отбелязва 118 години от Независимостта на България с тържествена програма

Честванията на 22 септември започват в 10:30 часа в Градската градина и на площад „Константин Величков“

Община Пазарджик кани жителите и гостите на града да се включат в тържественото отбелязване на 118 години от обявяването на Независимостта на България. Празничните прояви ще се състоят на 22 септември 2026 г.

Програмата започва в 10:30 часа с поднасяне на цветя пред паметния знак, посветен на 22 септември, в Градската градина.

По същото време на площад „Константин Величков“ празничната атмосфера ще бъде създадена от Духовата формация към Симфонично-оперетно дружество „Маестро Георги Атанасов“.

В 11:00 часа на площада тържествено ще бъде издигнато националното знаме на Република България. След церемонията програмата ще продължи с изпълнения на Ансамбъла за народни песни и танци „Пазарджик“.

Община Пазарджик отправя покана към всички граждани и гости да се присъединят към честването на една от най-значимите дати в българската история.