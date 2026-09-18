петък, септември 18, 2026
Последни:
Региона

Пазарджик отбелязва 118 години от Независимостта на България с тържествена програма

Недялко Тенев

Честванията на 22 септември започват в 10:30 часа в Градската градина и на площад „Константин Величков“

Община Пазарджик кани жителите и гостите на града да се включат в тържественото отбелязване на 118 години от обявяването на Независимостта на България. Празничните прояви ще се състоят на 22 септември 2026 г.

Програмата започва в 10:30 часа с поднасяне на цветя пред паметния знак, посветен на 22 септември, в Градската градина.

По същото време на площад „Константин Величков“ празничната атмосфера ще бъде създадена от Духовата формация към Симфонично-оперетно дружество „Маестро Георги Атанасов“.

В 11:00 часа на площада тържествено ще бъде издигнато националното знаме на Република България. След церемонията програмата ще продължи с изпълнения на Ансамбъла за народни песни и танци „Пазарджик“.

Община Пазарджик отправя покана към всички граждани и гости да се присъединят към честването на една от най-значимите дати в българската история.

Вижте още

Община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2026 г. на публично обсъждане

Недялко Тенев

Лидерите на ОАЕ поздравиха президента на Индонезия по случай Деня на независимостта

Недялко Тенев

Успение Богородично събра множество вярващи в катедралния храм на Пазарджик

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest