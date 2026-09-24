Пазар „Велешана“ в Свищов отваря след основен ремонт за над 313 хил. евро

Обновеният общински пазар ще бъде официално открит на 25 септември от 9:00 часа, след като получи ново покрито пространство, инфраструктура и подобрени условия за търговците и посетителите

Покритият общински пазар „Велешана“ в Свищов е напълно готов да посрещне първите си посетители след мащабен основен ремонт. Официалното откриване ще се състои на 25 септември 2026 г. от 9:00 часа.

Модернизацията е реализирана с инвестиция от 313 449 евро, осигурена целево от Инвестиционната програма на Община Свищов.

Какво е обновено?

В рамките на ремонта е извършена цялостна подмяна на старата подова настилка и е изградено ново, по-функционално навесно пространство. Обновени са и масите, използвани от търговците.

Основно са реконструирани електрическата инсталация, подземната ВиК мрежа и канализацията.

За удобство на посетителите е поставена и нова съвременна модулна тоалетна.

Повече пространство за местните производители

С обновяването пазар „Велешана“ ще предлага по-достъпна и функционална среда и повече пространство за директен контакт между местните фермери, бизнеса и потребителите.

Посетителите ще могат да купуват прясна сезонна продукция в традиционните пазарни дни – вторник, петък и неделя.