Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на Варна до 30 октомври

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с ползването на отпуск, от 01.09.2025 г. до 30.10.2025 г., функциите на кмет на община Варна ще се изпълняват от заместник-кмета Павел Попов.

Това се казва в заповед на кмета Благомир Коцев.

Кметът не е лишен от правомощията си и следователно може да излезе в отпуск и да определи свой заместник така, както се предвижда в чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА, коментира Попов.

Копие от заповедта е изпратено до Областния управител, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.

