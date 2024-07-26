Патриарх Даниил в Дупница

ОБЩИНА ДУПНИЦА КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНАТА НА ТЪРЖЕСТВЕНА СВЕТА ЛИТУРГИЯ

На 28.07.2024 г., от 8:30 часа, в катедралния храм „Свети Георги Победоносец“ в гр. Дупница, Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, ще отслужи тържествена Света литургия, по случай 5-та Неделя след Петдесетница, Св. апли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен.

След тържествената литургия, Патриарх Даниил ще освети обновеното футболно игрище на стадион „Бончук“ гр. Дупница.

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