Пътят за Мугла бе тема на кръгла маса, която се проведе в селото

Зам.-кметът инж.Мариана Цекова взе участие в кръгла маса на тема: „Мугла без път – България без памет“.

Тя се организира от Европейския център за транспортни политики /ЕЦТП/. В дискусията участваха Диана Русинова, Тодор Т. Батков от центъра, кметът на Мугла Даниела Кубинска и хора от селото.

Инж. Цекова припомни, че пътят за Мугла преди години изобщо го е нямало на кадастралната карта. Извършени са необходимите дейности, за да бъде вписан. На този етап пътят е просветлен, няма опасни дървета, а дъждовете през октомври са отмили фрезования асфалт. Около пътя има и 500 водостоци, които допълнително усложняват поддържането му.

По време на дискусията от ЕЦТП поеха ангажимент да изготвят проект за пътя, който да бъде дарен на Община Смолян, за да може общината да кандидатства за финансиране пред държавните институции. Те се ангажираха да изработят проекта за половин година, защото в центъра разполагат с необходимите специалисти за тази дейност.

Инж. Цекова посочи, че Общината е готова да окаже помощ в процеса на проектирането.

