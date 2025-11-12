сряда, ноември 12, 2025
Последни:
Региона

Пътят за Мугла бе тема на кръгла маса, която се проведе в селото

Редактор

Зам.-кметът инж.Мариана Цекова взе участие в кръгла маса на тема: „Мугла без път – България без памет“.

Тя се организира от Европейския център за транспортни политики /ЕЦТП/. В дискусията участваха Диана Русинова, Тодор Т. Батков от центъра, кметът на Мугла Даниела Кубинска и хора от селото.
Инж. Цекова припомни, че пътят за Мугла преди години изобщо го е нямало на кадастралната карта. Извършени са необходимите дейности, за да бъде вписан. На този етап пътят е просветлен, няма опасни дървета, а дъждовете през октомври са отмили фрезования асфалт. Около пътя има и 500 водостоци, които допълнително усложняват поддържането му.
По време на дискусията от ЕЦТП поеха ангажимент да изготвят проект за пътя, който да бъде дарен на Община Смолян, за да може общината да кандидатства за финансиране пред държавните институции. Те се ангажираха да изработят проекта за половин година, защото в центъра разполагат с необходимите специалисти за тази дейност.
Инж. Цекова посочи, че Общината е готова да окаже помощ в процеса на проектирането.

Интересно от мрежата

Вижте още

Севлиево постави два кулнарни рекорда

Редактор

Община Свищов обявява коледно-новогодишни конкурси

Редактор

Дни на японската култура в град Плевен ще се проведат на 14 и 15 ноември

Редактор

Pin It on Pinterest