Пътят към Гробищния парк в Разград е проходим

Кметът на Община Разград Добрин Добрев посети участъка от пътя към Гробищния парк, който бе залят от сериозни количества вода от дъждовете през последните дни.

С подкрепата на РД“Пожарна безопасност и защита на населението“ и специализирана техника за отводняване пътят вече е проходим – установи Кметът при посещението си на място. В момента се прокопава канавка, която да осигури отводняването и в следващите месеци този проблем да бъде разрешен – заяви Кметът Добрин Добрев.

През последните 40 часа валежите на територията на община Разград са над 70 л/кв.м., но ситуацията е спокойна, единственият по-сериозен проблем бе пътният участък към Гробищния парк. Няма населени места без ток, в две села има частични проблеми с уличното осветление, там ще бъдат извършени ремонти след спирането на валежите.

Речните корита, дерета и язовирните стени се наблюдават, нивата на язовирите са под критичните и на този етап няма опасност от наводнения.

Всички общински пътища са отворени и проходими при тези условия. Кметът Добрин Добрев апелира към водачите на МПС да шофират с повишено внимание, тъй като се очаква валежите да спрат едва в следобедните дни на утрешния ден.

