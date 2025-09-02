Пъстрата палитра на Хасково от исторически, културни и архитектурни забележителности рисуват днес децата на Хасково

Третото издание на Минипленер за деца „Хасково-пъстра палитра“ предизвика интереса не само на талантите от школите по рисуване в града, но и на десетки други бъдещи художници, които със сигурност от днес обичат Хасково и изкуство още повече.

Община Хасково в партньорство с школите по рисуване „Дъга“ при Младежки център Хасково, „Пастело“ с ръководители Даниел Русев и Калина Чакалова и школа „Колорит“ при ОНЧ „Заря-1858“ с ръководител Веселина Делчева организираха съвместно минипленера за деца. Това е красив послеслов на Националния пленер по живопис „Хасково-цветна палитра“, който дава възможност на децата да рисуват, вдъхновени от картините на големите художници и от красотата на нашия град. Арт- пространството пред ХГ „Форум“ днес е галерия на детското творчество на открито, а в изложбената зала на галерията всеки ценител може да види живописните платна, създадени от художниците в рамките на пленера „Хасково-цветна палитра“.

